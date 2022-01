Com dois gols de Edson Cariús, Ferroviário goleia Crato pelo Campeonato Cearense

O Ferroviário venceu o Crato por 4 a 0 nesta quinta-feira (27), no Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, pela 7ª rodada do Campeonato Cearense. Edson Cariús (2x), Wandson e Mauri marcaram os gols da partida.

Com o triunfo, a equipe coral manteve a invencibilidade no certame estadual e chegou aos 15 pontos, ocupando a vice-liderança. O Crato, por sua vez, permanece na última posição, com apenas quatro pontos conquistados.

O time de Anderson Batatais volta a campo no domingo (30), às 15h30, contra o Iguatu, no Estádio Elzir Cabral.

O jogo

Agressivo e impideoso, o Ferroviário não deu brechas ao Crato na partida. Desde o início do 1° tempo, a equipe de Anderson Batatais controlou a partida, teve maior posse e volume, além de boas finalizações.

A falta de pontaria, porém, foi o grande empecilho da equipe coral. Edson Cariús e Gabriel Silva (2x) perderam chances inacreditáveis, dentro e fora da pequena área.

O artilheiro do Tubarão, porém, não desperdiçou a 2ª oportunidade. Aos 37 minutos, após cruzamento de Roni, Cariús empurrou para o gol.

O Azulão da Princesa, por sua vez, tentava os lançamentos longos, mas a defesa do Ferroviário interceptava com qualidade. O zagueiro Vitão foi um dos destaques da partida.

Na 2ª etapa, o ímpeto coral seguiu. Logo nos minutos inicias, Edson Cariús acertou a trave. Um pouco depois, o artilheiro saiu cara a cara com o goleiro Preto, mas desperdiçou uma grande oportunidade.

O atacante coral voltaria a balançar as redes do goleiro Preto, aos 10 minutos, após receber de Wandson e arrematar no canto, de fora da área.

Com o domínio da partida e o resultado encaminhado, o Ferroviário passou a administrar ainda mais o duelo, explorando os contra-ataques cedidos pela equipe do Crato. Aos 24, Wandson aproveitou e ampliou o marcador para o Tubarão da Barra.

Minutos deopis, aos 28, foi a vez do meio-campista Mauri decretar a goleada coral. Após receber no meio, o camisa 10 saiu fazendo fila e acertou o canto do goleiro Preto.