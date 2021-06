Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Portugal vence Hungria na estreia da Eurocopa

A Seleção Portuguesa estreou com vitória na Euro2020. Na Puskás Aréna, em Budapeste, a equipe comandada por Fernando Santos triunfou sobre a Hungria, por 3 a 0, em duelo válido pela 1ª rodada do Grupo F. Raphaël Guerrero e Cristiano Ronaldo (2x) marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a Seleção de Portugal assumiu a liderança provisória do Grupo F com três pontos. Nesta terça-feira (15), França e Alemanha se enfrentam no encerramento da 1ª rodada.

O jogo

Superior ao longo da partida, a Seleção Portuguesa pouco sofreu pressão dos hungáros. Porém, a seleção mandante segurou o empate sem gols durante todo o primeiro tempo. O goleiro Gulácsi foi o principal nome da Hungria.

A pressão imposta pelos portugueses surtiu efeito apenas no final do 2° tempo. Raphaël Guerrero abriu o marcador aos 38 minutos, após receber bom cruzamento de Rafa Silva. Minutos depois, aos 40, Rafa Silva foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Cristiano Ronaldo bateu e converteu.

O maior ídolo de Portugal voltaria a balançar as redes nos acréscimos. Aos 46 minutos, o camisa 7 tabelou com Rafa Silva e recebeu livre na área, driblou o goleiro e anotou o tento que garantiu o triunfo na Puskás Aréna.

Recorde de Cristiano Ronaldo

Com os dois gols anotados diante da Hungria, em Budapeste, Cristiano Ronaldo se tornou o jogador com mais gols na história das Eurocopas, tendo balançado as redes em 11 oportunidades, superando Michel Platini que tem nove.

Além disso, o atacante português se tornou o primeiro jogador na história a disputar cinco eurocopas. Cristiano Ronaldo esteve presente na competição continental em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the first player to appear in five EURO finals campaigns! 🤩✅ @Cristiano | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

