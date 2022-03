Com dois de Minamino, Liverpool derrota Norwich e avança na Copa da Inglaterra

Com uma equipe praticamente toda reserva, o Liverpool classificou para as quartas de final da Copa da Inglaterra ao derrotar o Norwich, time da Primeira Divisão do Campeonato Inglês, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Anfield. Os dois gols do duelo foram marcados por Takumi Minamino, atleta com mais gols em copas pelo clube na temporada, oito no total.

O jogo

O domínio do jogo foi o Liverpool, que criou a primeira boa oportunidade logo de cara, em um chute de Jones. A bola parou no travessão. O gol, no entanto, saiu apenas aos 27. Takumi Minamino recebeu dentro da área e finalizou com perfeição para fazer 1 a 0.

O time visitante sentiu o gol, diferente do rival, que definiu a classificação aos 39 minutos. Minamino pegou o rebote da defesa adversária e mandou no ângulo para fazer o segundo. A vantagem fez o Liverpool se acomodar ainda mais na partida, claramente se poupando.



Apesar de não pressionar, o Liverpool continuou melhor. O Norwich foi reagir apenas aos 31 minutos. Lukas Rupp recebeu de Sargent e diminuiu. O time visitante ainda lutou, chegou a empurrar o adversário para a defesa, mas não conseguiu evitar a eliminação na noite desta quarta-feira.

