Com derrota para o São Paulo, Ceará mantém média histórica de pontos na 27ª rodada do Brasileirão

Após conhecer sua oitava derrota no Brasileirão, o Ceará caiu uma colocação na tabela e ocupa agora a 14º posição, com 31 pontos. A média histórica do Alvinegro ao final da rodada 27 é de 32 pontos, em situação parecida deste ano.

O levantamento leva em conta as últimas seis temporadas da equipe na Série A. A melhor situação vivida foi em 2020, quando o Ceará chegou na rodada 27 somando 36 pontos, com nove vitórias. Na ocasião, o time comandado por Guto Ferreira estava oito pontos à frente do primeiro time do Z4.

O atual momento é melhor que o Alvinegro de 2019, por exemplo, que tinha apenas 29 pontos, mas com oito vitórias nos 27 primeiros jogos do Brasileirão daquele ano.

ATUAL MOMENTO

Ao lado do São Paulo, o Ceará é o time com mais empates no Brasileirão, com 13 resultados iguais ao longo desta Série A. A equipe chegou aos seus 31 pontos com seis vitórias, além de oito derrotas até aqui. A sequência de quatro jogos sem derrota foi interrompida diante do Tricolor Paulista, na Arena Castelão.

Além do resultado negativo dentro da Arena Castelão, os outros jogos não foram bons para o Alvinegro de Porangabuçu. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento, atualmente, é o Avaí, com 28 pontos, três a menos que o Vozão.

O time catarinense bateu o Atlético (MG), por 1 a 0, dentro do estádio da Ressacada. O placar fez o Avaí aproximar do Ceará, que foi ultrapassado pelo Fortaleza que empatou, fora de casa, contra o Juventude, e subiu para a 13ª posição. A vitória do Botafogo sobre o Coritiba, também atrapalhou o Vozão.

ANO DO REBAIXAMENTO

Em 2011, última vez que a equipe foi rebaixada para a Série B, o Ceará tinha os mesmos 31 pontos e somava oito triunfos sobre seus adversários até a 27ª rodada. Naquela temporada, a diferença para o primeiro da zona de rebaixamento era de quatro pontos.

