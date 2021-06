Com contrato perto do fim, Felipe Vizeu tem futuro indefinido no Ceará

O mês de junho vai caminhando para o fim e, com ele, o contrato de Felipe Vizeu no Ceará. O vínculo de empréstimo do atacante junto a Udinese, da Itália, vai até 30 de junho, e o futuro do atleta ainda está em aberto. Certo é que uma possível permanência depende mais do clube italiano que do alvinegro cearense.

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará ainda aguarda posicionamento da Udinese para decidir sobre o futuro do camisa 11. Vizeu recebeu sondagens de clubes do exterior e há possibilidade que o clube europeu tenha interesse de negociá-lo com outra equipe, tendo em vista que o Ceará não exercerá compra de direitos econômicos e somente teria interesse me uma prorrogação do empréstimo até o fim da temporada.

Felipe Vizeu realizou 18 jogos pelo Vovô nesta temporada e marcou três gols. O investimento realizado pelo clube é alto, já que o camisa 11 possui um dos maiores salários do elenco atualmente.

Entre torcedores, há muitas dúvidas sobre o custo-benefício de uma possível permanência, tendo em vista que o desempenho de Felipe Vizeu em nenhum momento foi convincente.

Além de Vizeu, o Ceará conta atualmente com Cléber e Jael como opções de centroavantes no elenco. Se o jogador de 24 anos não permanecer, a tendência é que o clube vá ao mercado em busca de um outro nome para reforçar o elenco.