Com contrato curto, Wellington Nem reforça físico no Fortaleza e aguarda estreia

O atacante Wellington Nem completa nesta quinta-feira (22) um mês desde o anúncio oficial como reforço do Fortaleza. No intervalo, nenhuma partida disputada, nem como um relacionado. O motivo: o planejamento do clube para o melhor momento de estreia do atleta de 29 anos.

Sem entrar em campo desde dezembro de 2019, quando estava no Fluminense, o jogador firmou vínculo de apenas três meses com o clube e segue as etapas de preparação física. No Pici, participa de treinos com o restante do elenco.

O Diário do Nordeste apurou que a comissão técnica aguarda uma partida de menor intensidade para iniciar o período de testes do atacante. No cronograma, eram estimadas chances no Campeonato Cearense, suspenso devido ao decreto estadual contra Covid-19.

Pela condição financeira favorável na negociação, a cúpula tricolor avalia com cautela o desempenho. Há compreensão de que o momento da temporada é decisivo, com a reta final da Copa do Nordeste, e não seria adequado lançar Wellington Nem agora.

O grande desafio é conseguir retomar o ritmo de jogo no tempo restante de vínculo. Assim, o jogador tem de provar a própria qualidade em poucos dias para promover uma renovação contratual até dezembro.