Com contrato com o Fortaleza, Matheus Jussa negocia com o Atlético-GO para 2024

O volante Matheus Jussa, do Fortaleza, não deve permanecer no Pici na próxima temporada, apesar de ter contrato com o Leão até o final de 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Atlético-GO tem interesse na contratação do jogador e já iniciou conversas.

O negócio ainda não está fechado, mas as possibilidades de concretização são positivas, tendo em vista que o jogador não deve ser aproveitado por Juan Pablo Vojvoda em 2024. Ainda não há definição se a possível saída seria por empréstimo ou em definitivo.

Legenda: Matheus Jussa em ação pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Matheus Jussa, de 27 anos, chegou ao Fortaleza em 2021 e tem contrato com a equipe cearense até 31 de dezembro de 2024. Na temporada 2023, o volante foi emprestado ao Cruzeiro e disputou 27 partidas com a camisa do time mineiro.

Pelo Fortaleza, entre as temporadas 2021 e 2022, Matheus Jussa somou 80 partidas com a camisa tricolor, além de um gol marcado e duas assistências. Ele conquistou uma edição da Copa do Nordeste (2022) e duas do Campeonato Cearense (2021 e 2022).

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.