Com confusão generalizada no fim, Inter vence clássico e afunda Grêmio no Z-4

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0 na noite deste sábado (6) em Gre-Nal válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e complicou ainda mais a vida do rival na luta contra o rebaixamento. O Inter volta a vencer o clássico após quatro jogos de jejum, com dois empates e duas derrotas.

Pela primeira vez na história do clássico, os rivais gaúchos se enfrentaram com torcida única. Apenas torcedores do Internacional estiveram presentes no estádio Beira-Rio. O motivo foi a invasão de campo protagonizada pelos torcedores gremistas na última rodada na Arena, após a derrota para o Palmeiras.

O Inter volta a vencer no Brasileirão após quatro partidas e, ao mesmo tempo, chega a 11 jogos de invencibilidade em casa, considerando todas as competições. Com 44 pontos, o clube segue na sétima colocação, na briga por uma vaga na Copa Libertadores

Já o Grêmio chega a quatro derrotas nos últimos quatro jogos do Brasileirão e está há mais de um mês sem vencer fora de casa (seis derrotas). Com 26 pontos, o time tricolor é o penúltimo colocado e está a sete pontos do Bahia, na primeira posição fora da zona de rebaixamento e que ainda joga na rodada.

O Inter começou melhor o jogo, tomando frente das ações de ataque e logo no início assustou duas vezes com Yuri Alberto. Após os primeiros 10 minutos, o Grêmio conseguiu melhorar em campo e igualou o duelo.

O primeiro tempo foi tenso, com poucos lances de perigo e o placar foi aberto justamente no momento em que o jogo estava mais parado, com faltas e reclamações. Edenilson fez cruzamento longo para a segunda trave e Taison chegou para mergulhar de cabeça e abrir o placar no clássico aos 39 minutos. O jogo ficou mais animado e, nos acréscimos, o Internacional quase ampliou em chute de Patrick, que foi na trave. O Grêmio pressionou no fim, mas o jogo foi para o Intervalo com o Inter em vantagem.

O ritmo continuou muito parecido na volta do intervalo e houve até um princípio de confusão, entre o lateral Rafinha e um dos gandulas da partida. Logo depois, o Grêmio criou boa chance em chute de longa distância de Lucas Silva. O goleiro Marcelo Lomba desviou e a bola pegou na trave.

Após algumas tentativas de perigo para os dois lados, o Grêmio começou a se lançar mais ao ataque nos minutos finais em busca do gol de empate. Vanderson, no primeiro lance após entrar em campo, partiu para cima e quase empatou, já aos 30. Apostando nos contra-ataques, o Inter chegou perto de ampliar com Edenilson. Nos acréscimos, Lomba ainda fez grande defesa para segurar o placar favorável ao Inter.

Após o apito final, o atacante Patrick, do Internacional, levantou um caixão de papelão com referências ao Grêmio e à Série B, o que causou uma confusão generalizada. Patrick e Cortez acabaram expulsos com cartão vermelho direto.

O Inter terá mais um adversário do Rio Grande do Sul pela frente na próxima rodada, a 31ª. O time vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi na próxima quarta-feira. Um dia antes, o Grêmio fará mais um jogo decisivo na luta para deixar a zona de rebaixamento. A equipe gaúcha receberá o Fluminense na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Saravia (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Taison (Maurício); Patrick e Yuri Alberto (Johnny). Técnico: Diego Aguirre.

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Kannemann, Pedro Geromel e Cortez; Thiago Santos, Villasanti (Campaz) e Lucas Silva (Jean Pyerre); Ferreira (Alisson), Douglas Costa e Borja (Diego Souza). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Taison, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Villasanti, Saravia, Geromel, Thiago Santos e Moisés.

CARTÕES VERMELHOS - Cortez e Patrick.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).