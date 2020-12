Com Cléber e Saulo em alta, volta de Vizeu amplia boas opções no Ceará

Uma das principais marcas da boa campanha do Ceará na Série A do Brasileiro tem sido o desempenho do sistema ofensivo. Algo que já foi antes alvo de críticas de torcedores, hoje é um dos principais trunfos da equipe. E muito disso se deve ao bom momento que os atacantes vivem. Para o duelo contra o Santos, amanhã, o técnico Guto Ferreira terá todos os três centroavantes à disposição, ampliando o leque de boas alternativas ofensivas.

Atual titular, Cléber está em alta. Marcou o segundo gol do Ceará contra o Fortaleza, no último domingo (20), e teve ainda atuação destacada, sendo um dos melhores em campo no Clássico-Rei. Além disso, vive bom momento, já que havia balançado as redes anteriormente contra o Vasco e, ao todo, já anotou oito gols na temporada, sendo o vice-artilheiro do Vovô no ano, atrás somente de Vina.

Além dos gols, o centroavante de 23 anos tem sido muito importante também no aspecto tático, sendo o primeiro marcador do Ceará. Quando o time não está com domínio da bola, contribui na recomposição para fechar alternativas de passes do adversário e dificultar o início das organizações ofensivas dos oponentes.

“É o melhor ano da minha carreira. Comecei 2020 sendo um dos artilheiros do Campeonato Cearense. No Ceará venci a Copa do Nordeste, marcando gols nas finais. Agora no Campeonato Brasileiro, estou ajudando, marcando gols, em uma competição que nunca tinha atuado”, afirmou o centroavante.

A alternativa a Cléber tem sido Saulo Mineiro, que também vive bom momento. O camisa 23 tem entrado de forma muito positiva nas partidas recentes e marcou gols nas vitórias sobre Vasco e Bahia, além de contribuir com passes e criação de jogadas perigosas, sempre agregando velocidade, intensidade e levando vantagem nos duelos 1x1 contra os adversários.

Vizeu na área

Para fechar as opções de Guto Ferreira, Felipe Vizeu está 100% recuperado de lesão na coxa esquerda e voltou a treinar com o restante do grupo. Após ficar afastado dos gramados mais de um mês, o camisa 11 já foi relacionado por Guto e viajou com a delegação alvinegra para a partida contra o Santos, amanhã, às 18h15min, na Vila Belmiro. Ele deverá iniciar no banco de reservas para ser alternativa no decorrer do jogo, mas garante que está plenamente recuperado e que o desejo é de voltar a fazer gols.

“Já treinei com o grupo, treinos em que me senti super bem, confiante, me sentindo 100% mesmo, e vou trabalhar. Estou retornando muito motivado, sempre disposto a ajudar e voltar a fazer gols”, disse o atacante ontem, em entrevista coletiva.

Desempenho ofensivo

O Ceará é o dono do 5º melhor ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, ao lado do Santos, próximo adversário. Os dois times anotaram 37 gols, e ficam atrás somente de Flamengo (46), São Paulo (45), Atlético/MG (44) e Internacional (39).