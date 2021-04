Com Chamusca, Botafogo contará com velhos conhecidos do Ceará para voltar à Série A

O Botafogo segue reforçando seu elenco visando à disputa do Campeonato Carioca e da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dívida bilionária, a equipe carioca não pode fazer grandes investimentos e busca jogadores consagrados na 2ª divisão, para rumar ao acesso ao final da temporada 2021.

Nesta quinta-feira (1°), o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que subiu para a Série A, em 2017, pelo Ceará. O atleta, porém, não é o único ex-Vovô na equipe botafoguense.

Rafael Carioca é Fogo! 🤝📝

Lateral-esquerdo é mais um reforço do Glorioso. Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! ☑️ #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/WEbPjXrbus — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 1, 2021

Dos atletas que subiram com o Alvinegro de Porangabuçu, em 2017, para a Série A, dois estão na equipe carioca: Rafael Carioca e Ricardinho. Além deles, o técnico Marcelo Chamusca é quem dirige o Botafogo. O zagueiro Gilvan é outro atleta com passagem pelo Ceará que defenderá o time de General Severiano. Em 2015, Gilvan foi campeão da Copa do Nordeste pelo Vovô.

A Estrela Solitária já anunciou 12 contratações para a temporada 2021. Com duas vitórias, quatro empates e uma derrota, em sete jogos, o Botafogo ocupa a 6ª colocação do Campeonato Carioca, com 10 pontos. Na Série B, o clube fará sua estreia diante do Vila Nova/GO, entre os dias 28 e 29 de maio.