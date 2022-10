Com Ceará próximo da zona de rebaixamento, João Ricardo diz que 'luz' do clube já está ligada

Com o momento difícil na tabela e a um ponto da zona de rebaixamento, o Ceará encara o Goiás, nesta quarta-feira (5), ainda mais pressionado pela torcida. Para o goleiro alvinegro João Ricardo, o momento é delicado e que as críticas poderiam ser deixadas para outros momentos.

"A gente sabe que o momento não é dos melhores, a luz já está ligada e é continuar trabalhando. Acho que é trabalhar agora, falar menos, se expor um pouco menos e o que vai mudar tudo isso são as vitórias. Independente de como jogar amanhã, nós temos que vencer", assegura o arqueiro.

Diante do Goiás, próximo adversário do Alvinegro no Brasileirão, João Ricardo ponderou a forma de jogar da equipe. Segundo o goleiro, a partida vai ser difícil pelas características do time esmeraldino.

"Acredito que o Goiás é uma equipe que tem identidade de esquema tático. E acredito que eles não vão mudar essa característica, principalmente jogando fora de casa (...) Eles vão manter a atitude de um grupo fechado e contra-atacando", avalia o arqueiro.

Críticas da torcida

Apesar do momento não estar bom, o arqueiro alvinegro sabe da importância do torcedor que empurra a equipe nos jogos dentro de casa. Na derrota para o América-MG, a torcida na Arena Castelão vaiou jogadores no decorrer da partida. De acordo com o goleiro, as críticas poderiam ser deixadas para outros momentos.

João Ricardo goleiro do Ceará "O torcedor está chateado e está cobrando com razão. Foi criado uma expectativa positiva nesta temporada e a gente não conseguiu entregar nada para o torcedor e o torcedor vai lá, faz cobrança e não vê postura positiva. O momento agora, escuta o que vou falar, tem que ter personalidade, talvez seja o momento de o torcedor fazer as críticas antes de começar o jogo e fazer suas conclusões finais ao final do jogo", analisa João Ricardo.

ASSISTA A COLETIVA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil