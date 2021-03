Com Ceará participante, Copa Sul-Americana 2021 começa oficialmente: veja jogos da fase preliminar

A Copa Sul-Americana 2021 começa nesta terça-feira (16) com 32 equipes na fase preliminar eliminatória em busca de avançar para a fase de grupos, na qual metade se une aos seis times do Brasil, seis da Argentina e aos outros quatro eliminados na 3ª fase preliminar da Libertadores.

O Ceará é um dos representantes brasileiros (Athletico/PR, Bahia, Bragantino, Ceará, Corinthians e Atlético/GO) na "Sula", retornando após 10 anos para a competição internacional. Dessa vez, já tem seis duelos garantidos pela fase de grupos, sendo três fora do Brasil, suas primeiras partidas em solo estrangeiro.

Legenda: Ceará disputou a Sul-Americana pela última vez em 2011, mas foi eliminado pelo São Paulo na 2ª fase Foto: Rodrigo Carvalho

Novo formato

A expansão da "Sula" para 56 equipes nesta temporada permitiu o maior número de confrontos para clubes tradicionais, ganhando mais visibilidade e, consequentemente, mais dinheiro nos cofres.

O sorteio para a fase de grupos ocorre no dia 14 de abril, com apenas a indefinição dos clubes do Uruguai na fase preliminar.

Jogos da fase preliminar eliminatória desta terça-feira (16)*

Macará-EQU x Emelec-EQU - 19h15

12 de Outubro-PAR x Nacional-PAR - 19h15

Tolima-COL x Deportivo Cali-COL - 21h30

Antofagasta-CHI x Huachipato-CHI - 21h30

*Duelos de volta marcados para o dia 6 de abril

Premiação para o Vovô

O Ceará também já sabe quanto vai lucrar por participar da fase de grupos. A Conmebol havia divulgado os valores para cada fase em janeiro, com US$ 300 mil por jogo como mandante.

Portanto, o Alvinegro deve receber cerca de R$ 5 milhões pela Sul-Americana somente na fase de grupos, com chances de garantir mais caso avance para o mata-mata.