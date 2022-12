Com caras novas, Ceará se apresenta para a temporada 2023

O Ceará se apresenta nesta sexta-feira (16) para a temporada 2023. Será o início da pré-temporada, visando as disputas do Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

A estreia em 2023 começa no dia 15 de janeiro, pelo Campeonato Cearense, contra o Guarani de Juazeiro, fora de casa.

Pela manhã, os atletas passarão por avaliações físicas junto à equipe de fisioterapia. Este primeiro trabalho ocorrerá no CT de Porangabuçu. Ao fim da primeira atividade da pré-temporada, o grupo permanecerá nas dependências de Carlos de Alencar Pinto para o trabalho da tarde.



Na segunda atividade do dia, o elenco alvinegro vai até uma clínica da capital cearense para a realização de avaliações cardiológicas e outras análises clínicas.

Reformulação

O Ceará começa os trabalhos reformulado. O clube reformulou o corpo diretor e comissão técnica, além de chegadas e saídas de jogadores.

Ainda no início de novembro, o Vovô anunciou um novo diretor de futebol, Albeci Júnior, e um novo executivo de futebol, Juliano Camargo.

E no dia 22 de novembro, anunciou o treinador Gustavo Morínigo. Com ele, chegaram ao clube o auxiliar técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Martín Paolorosso.

Legenda: O técnico Gustavo Morínigo tem experiência de sucesso em diversos clubes do Paraguai Foto: divulgação

Morínigo comentou sobre primeiras impressões do clube, além das expectativas para a temporada de 2023.

"A expectativa para o trabalho é muito boa. Estou muito feliz por estar aqui, é uma estrutura muito bonita e completa. Agora, estamos focados no planejamento do trabalho que vamos fazer na pré-temporada junto ao elenco", pontuou ao ser contratado.



Chegadas

Legenda: Tiago Pagnussat foi o primeiro reforço anunciado pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em relação ao elenco, o Ceará tem quatro 'caras' novas: o zagueiro Tiago Pagnussat, o volante Caíque Gonçalves e os meias Arthur Rezende e Jean Carlos.

Saídas

Após o rebaixamento para a Série B, jogadores importantes deixaram o clube durante o processo de reformulação: Marcos Victor (Bahia), Nino Paraíba (América-MG); Messias (Santos), Richard Coelho (clube indefinido), Fernando Sobral (Cuiabá), Diego Rigonato (clube indefinido), Mendoza (Santos) e Matheus Peixoto (Goiás).

Bruno Pacheco e Vina tem contrato com o Ceará, mas não devem permanecer no clube. Leandro Carvalho e Igor voltam de empréstimo, mas devem ser novamente emprestados pelo Vovô.

Integrados da base

Em contrapartida, o Ceará anunciou que 5 atletas das categorias de base integrarão o elenco e se apresentarão: o goleiro Cristian (20 anos), o zagueiro Jefferson (19), o volante Wendell (20), o meia David (18) e o meia atacante Caio Rafael (18).

Remanescentes que devem se reapresentar

Quando aos remanescentes, 14 jogadores que tem contrato com o clube devem se reapresentar ao Vovô:

Richard (goleiro)

André Luiz (goleiro)

Gabriel Lacerda (zagueiro)

Luiz Otávio (zagueiro)

Michel Macedo (lateral direito)

Buiú (lateral direito)

Kelvyn (lateral esquerdo)

Richardson (volante)

Geovane (volante)

Guilherme Castilho (meia)

Léo Rafael (meia)

Erick (atacante)

Zé Roberto (centroavante)

Cléber (centroavante)

