Com campo encharcado, Sport e CRB é adiado pela Série B; torcedor "nada" na arquibancada

Devido à forte chuva e com o campo encharcado, o jogo Sport x CRB foi adiado pela arbitragem para acontecer nesta terça-feira, ainda com horário e local a serem definidos pela CBF, pela abertura da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Desde à tarde o gramado da Ilha do Retiro ficou em situação extremamente prejudicada com a quantidade de chuva que caiu na capital pernambucana. Desde então foi montada uma espécie de força-tarefa para que o duelo fosse realizado sem nenhum imprevisto.

Drenagem

O problema é que o sistema de drenagem do estádio não aguentou a quantidade de água que insistiu em cair até o horário da partida O gramado ganhou ainda mais poças e definitivamente dificultou o início do confronto.



Apesar de os dois times terem entrado no gramado para cumprir o protocolo com execução do hino nacional, pouco tempo depois a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e aguardou até às 21 horas para informar que o duelo seria adiado devido à falta de condições do gramado.



Como a previsão é de muita chuva no Recife na terça-feira, agora os clubes aguardam confirmação da CBF para saber onde o duelo será realizado. Ou acontecerá na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco.



"Como a drenagem da Arena (Pernambuco) é muito melhor que da Ilha do Retiro, vamos tentar mandar o jogo para lá. Sobre o horário, pelo regulamento acontecerá às 15 horas, mas temos que ver a questão de instalação do VAR e ter uma posição da CBF. Se não for possível às 15 horas, o jogo acontecerá à noite", disse o presidente Yuri Romão, do Sport.

Torcedor do Sport "pratica" natação

Com o adiamento do jogo, um torcedor do Sport aproveitou para "nadar" no setor das sociais da Ilha do Retiro, que também acumulou muita água, para diversão dos demais torcedores no setor.

