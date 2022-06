Com campo encharcado, Juventude vence Fluminense com gol contra

O Juventude conquistou sua primeira vitória em sua casa, jogando no estádio Alfredo Jaconi, neste Brasileirão, neste domingo (5). A equipe comandada por Eduardo Baptista superou o Fluminense por 1 a 0, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado por Luccas Claro, contra, ao tentar tirar a bola em cima da linha. Um lance bizarro ocasionado pelo campo encharcado e com muitas de poças d'água, que prejudicaram o andamento da partida.

Com o resultado, o Juventude soma dez pontos na classificação e está momentaneamente fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O Fluminense somou a quarta derrota e segue com 11 pontos, em 11º lugar, mas pode perder posições até o fim da rodada.

AGENDA

Pela 11ª rodada os dois times voltam a jogar no meio de semana. O Juventude vai enfrentar o Athletico-PR, quarta-feira, às 19 horas, de novo em Caxias do Sul. Na mesma noite, o Fluminense vai receber o Atlético-MG, no Rio de Janeiro, às 21h30.