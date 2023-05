Com Barroca, Ceará tem aproveitamento de integrante do G4 na Série B; veja números

O técnico Eduardo Barroca dirige o Ceará desde a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando venceu o ABC por 2 a 1 na 'estreia'. De lá pra cá, sáo mais duas vitórias - sendo as duas últimas contra Tombense e Criciúma -, um empate e uma derrota.

Se o aproveitamento do Ceará na Série B é de 47%, hoje em 11º com 10 pontos, apenas com o treinador o aproveitamento sobe para 66,6%. É o mesmo aproveitamento do Criciúma, hoje 4º colocado com 14 pontos após 7 rodadas.

Legenda: Barroca faz trabalho de recuperação do Ceará na Série B Foto: KID JUNIOR

Números do Ceará com Barroca na Série B

Criciúma 1x2 Ceará

Ceará 2x0 Tombense

Ceará 0x2 Vitória

Ponte Preta 0x0 Ceará

ABC 1x2 Ceará

5 jogos

3 vitórias

1 empate

1 derrota

6 gols marcados

4 gols sofridos

2 de saldo

No G4 como visitante

O próximo desafio do Ceará será mais uma vez fora de casa, contra o Londrina, às 19 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Como visitante, o Alvinegro tem 7 pontos - todos conquistados com Barroca - e 58,3% de aproveitamento.

A campanha fora de casa é a 4ª melhor, atrás apenas de Vitória (9 pontos), Vila Nova-GO (7) e Novorizontino (7).

Em 4 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 4 gols marcados e 4 sofridos. Só com Barroca no comando, o Vovô tem o melhor aproveitamento como visitante: 77,7% de aproveitamento. São 3 jogos, com 2 vitórias e 1 empate.

O melhor aproveitamento como visitante da Série B é do Vitória, com 75% de aproveitamento.