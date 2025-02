Com assistência para segundo gol, volante Lucas Sasha exalta atuação do Fortaleza contra o Sport

Na noite da última terça-feira (04), o Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, mantendo 100% de aproveitamento na temporada. Essa foi a primeira vez na história em que o Tricolor do Pici derrotou o Rubro-negro pernambucano jogando na Ilha do Retiro. Titular no duelo, o volante Lucas Sasha exaltou a boa atuação do Leão e celebrou a vitória.

“Foi uma partida muito boa de toda a equipe. O time se comportou muito bem, com todos se entregando como sempre acontece. Sabíamos da importância dessa partida e do quanto seria bom conquistar a vitória. Graças a Deus, conseguimos desempenhar um bom papel dentro de campo e conquistar os três pontos, o que nos coloca na liderança do grupo”, disse.

Com a vitória, o Leão chegou aos 6 pontos, e com 100% de aproveitamento, lidera o Grupo A da Copa do Nordeste.

Legenda: O segundo gol do Fortaleza, marcado por Breno Lopes, teve passe de Lucas Sasha Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Assistência para gol

Sempre forte na marcação, Lucas Sasha também foi decisivo no ataque contra o Sport. O volante deu o passe que resultou no segundo gol do Fortaleza na partida, marcado por Breno Lopes. Sasha celebrou a assistência.

“Muito feliz por poder contribuir com o nosso segundo gol, que praticamente selou a nossa vitória, já nos minutos finais. Espero seguir ajudando o time de qualquer forma, seja com gol, assistência ou desarmes. O importante é poder colaborar para que o Fortaleza conquiste seus objetivos”, concluiu.

No sábado (8), o Tricolor de Aço enfrenta o Ceará, às 16h30, no Castelão, pela última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense.