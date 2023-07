Com as bençãos do Maestro: Paulo Victor revela conversa com Ricardinho antes de escolha pelo Ceará

O lateral-esquerdo Paulo Victor foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (20) como novo reforço do Ceará para a sequência da Série B. Em seu primeiro contato com a imprensa, o novo camisa 21 revelou que a escolha pelo Vozão passou por uma conversa com um ídolo do clube: o volante Ricardinho, que hoje defende o Floresta. Os dois atuaram juntos e foram campeões da Série B em 2021 pelo Botafogo.

"Eu não tenho vaidade com questões de estar na Série A ou B, eu quero estar em um clube que me deixe à vontade e que eu possa jogar. Sobre a escolha para vir ao Ceará, eu conversei antes com o Ricardinho, que jogou comigo no Botafogo e é ídolo aqui. Ele sempre falava muito bem do clube, da estrutura, da torcida. Então, quando apareceu a oportunidade e eu conversei com o pessoal daqui, eu não pensei duas vezes antes de vir", afirmou.

"Ricardinho falou que aqui é a maior torcida do Nordeste, que apoia muito o time, que acolhe o jogador, que ele não virou ídolo à toa. Disse que aqui é um lugar bom, o grupo era muito bom e que, se ele fosse mais novo, ele voltava a jogar aqui. Então me fez muito bem esse conselho dele", completou.

Paulo Victor realizou sua estreia na vitória sobre o Vila Nova e mostrou boas características, principalmente no setor ofensivo. O atleta inclusive foi elogiado e teve a sua primeira aparição com a camisa alvinegra celebrada pelo treinador Guto Ferreira. Paulo avaliou sua estreia e seus primeiros momentos com o elenco alvinegro.

"A estreia foi boa, mas a gente sempre tem e pode melhorar. Estar estreando em casa, com a torcida, e jogar bem é sempre bom. Gostei muito do grupo, me passou bastante confiança, me deixou à vontade e me fez jogar livre, sem pressão. Eles têm uma boa parte da minha participação no jogo de ontem, pois se o clima fosse pesado ou algo assim, eu não teria jogado à vontade", disse.

SEQUÊNCIA NA SÉRIE B

Atualmente, o Ceará está a cinco pontos do Novorizontino, time que abre o G-4 da Série B. No entanto, a distância para o líder Vitória é de seis, apenas um ponto a mais. Para Paulo Victor, uma sequência boa de jogos pode alavancar a campanha alvinegra na competição.

"O campeonato está bastante embolado. A gente está a cinco pontos de distância pra zona de classificação e a seis do líder. Então, automaticamente, se a gente entrar na zona de classificação, a gente vai brigar pela liderança. É só engrenar uma sequência boa de jogos, de vitórias, que a gente consegue esse acesso", comentou. A próxima partida do Vozão já é neste domingo (23) diante do Juventude, às 15h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo será o último do primeiro turno e coloca novamente um adversário direto no caminho do Ceará. O time gaúcho é o nono colocado e tem um ponto a menos que o Vovô. "É um confronto direto com o Juventude. Vai ser um jogo que vamos precisar ter muita concentração. Quem errar menos e for mais objetivo vai ganhar a partida. A gente já está emendando uma sequência boa dentro de casa e pretende emendar essa sequência fora também, pois o resultado fora de casa também conta muito pra subir. Não basta só ter em casa", finalizou Paulo Victor. VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: