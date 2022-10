O Flamengo embarcou nesta quarta-feira (26) para o Equador e recebeu todo o apoio da massa rubro-negra no Aerofla. A caminho do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, uma multidão de torcedores mostrou apoio ao time que vai disputar mais uma final de Libertadores.

A equipe carioca vai enfrentar o Athletico-PR neste sábado (29), no Estádio Monumental de Guayaquil, na briga pelo título continental. O duelo será às 17h (de Brasília).

VEJA IMAGENS: