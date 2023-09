Com apoio da torcida, Ceará embarca para jogo decisivo pela Série B: veja relacionados

O grupo do Ceará embarcou no início da tarde deste sábado para São Paulo, onde enfrenta na segunda-feira (18), o Novorizontino, às 21h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte/SP, pela 28ª rodada da Série B.

O embarque do Vozão foi marcado pelo apoio do torcedor, que lotou as dependências do Aeroporto Internacional Pinto Martins, confiante após duas vitórias seguidas com o novo técnico e a proximidade do G4. O Ceará é o 10º colocado com 41 pontos, enquanto o Tigre é o 5º com 45. O Vila Nova, que empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 em Goiânia na última sexta-feira, abre o G4 com 46 pontos.

Vagner Mancini relacionou 24 jogadores para o confronto direto por uma vaga no G4.

GOLEIROS:

André Luiz, Christian e Bruno Ferreira

ZAGUEIROS:

Léo Santos, Lucas Ribeiro, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e

David Ricardo

LATERAIS:

Danilo Barcelos, Wilian Formiga e Warley

VOLANTES:

Richardson, Caíque, Zé Ricardo, Breno e Guilherme Castilho

MEIAS:

Pedro Lucas e Jean Carlos

ATACANTES:

Pedrinho, Janderson, Nicolas, Saulo Mineiro, Barletta

e Erick

Treinos preparatórios

Antes da viagem, o técnico Vagner Mancini orientou o último treino em Porangabuçu. O Vozão encerra a preparação para a partida com mais uma atividade na manhã deste domingo, no CT do Botafogo/SP, em Ribeirão Preto.