Com alto número de jogos, sete atletas do Fortaleza já atuaram mais de 2 mil minutos na temporada

Com 42 jogos disputados na atual temporada, no intervalo de cinco meses, o Fortaleza tem um dos elencos bastante desgastado e a parada da Série A, para as Datas Fifa de junho, entre os dias 12 e 20, será importante para recuperação física do elenco tricolor.

Pelo menos nove atletas do Tricolor jogaram em 30 ou mais partidas, o que significa 70% dos duelos que o clube travou até aqui em 2023. Quando se observa a minutagem, sete atletas já atuaram por mais de 2 mil minutos, sendo que o jogador que mais esteve em campo já soma quase 3 mil minutos.

Trata-se do zagueiro Titi, que soma 2.949 minutos jogados. O defensor é seguido de perto pelo meio-campista Caio Alexandre, que acumula 2.797 minutos em campo. Ambos participaram de 34 jogos.

Quando o assunto é partidas disputadas, o líder é Yago Pikachu, que entrou em campo 39 vezes, porém ele é apenas o sexto em minutagem (2.086). Os dados são do OGol.

A lista abaixo relaciona os dez jogadores do Fortaleza com mais tempo de atuação na temporada 2023:

Titi: 2.949 Caio Alexandre: 2.797 Tinga: 2.283 Fernando Miguel: 2.250 Brítez: 2.176 Pikachu: 2.086 T. Galhardo: 2.041 T. Pochettino: 1.955 Hércules: 1.944 Calebe: 1.912

O último jogo do Leão foi disputado em 10 de junho e de domingo a terça-feira desta semana os jogadores da equipe ganharam folga. O trabalho foi retomado na tarde de quarta-feira, 14, no Pici e o próximo compromisso do Fortaleza está marcado apenas para o dia 21, próxima quarta, o que dá uma margem de mais cinco dias pela frente.

Jogadores valorizam parada

Na avaliação dos atletas, a pausa veio no momento certo. “Esses dias vieram em excelente hora. Temos um grupo qualificado e experiente para lidar com essas oscilações dos últimos jogos. Tenho certeza que esses dias de muito treinamento trarão a força e a direção que precisamos”, disse o atacante Calebe, que aparece na lista dos jogadores com mais minutagem.

O lateral-direito Dudu foi mais um que comentou sobre o período e acredita que será crucial para uma evolução coletiva no Fortaleza. “A qualidade que o time tem, agregado a este intervalo sem jogos, tempo que iremos recuperar jogadores, aprimorar a parte física, certamente voltaremos ao desempenho que o torcedor e nós esperamos”, afirmou.

A reapresentação do elenco contou com trabalhos na academia para todo o plantel, depois um aquecimento em campo comandado pelo preparador Luís Aspiazu. Em seguida, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez atividades com treinos técnicos e táticos em campo reduzido.

O atacante Guilherme, que estava fora desde o jogo contra o Bahia, no dia 3 de junho, voltou a treinar normalmente após cumprir protocolo de concussão.