Com acerto verbal, Fortaleza encaminha renovação de atacante Wellington Paulista

Além das contratações já anunciadas, o Fortaleza está perto de assegurar a permanência de um jogador do atual elenco para o restante da temporada. O Diário do Nordeste apurou que o atacante Wellington Paulista já tem acerto verbal com o Tricolor e a renovação contratual está encaminhada.

O contrato ainda não está assinado, mas já há um acordo entre as partes sobre valores e outros detalhes, com a confiança de que o martelo seja batido após definição do tempo de contrato. O novo vínculo deverá ser até o fim desta temporada, com ampliação até o fim de 2022.

Inclusive, um desfecho deverá ocorrer nos próximos dias e a expectativa é que a situação seja resolvida até a próxima semana. Recentemente, WP9 falou em entrevista coletiva que tinha intenção em permanecer no clube.

"O meu intuito é ficar, todo mundo sabe disso. Já conversei com o Marcelo (Paz), meu empresário deve estar conversando sobre isso para uma renovação. Estou muito feliz aqui no Fortaleza, espero estender meu contrato ainda mais para que eu consiga fazer mais gols", disse o centroavante.

Experiente e artilheiro

Contratado em 2019 junto a Chapecoense, o experiente atacante, de 37 anos, foi o artilheiro do Leão do Pici nas duas últimas temporadas. Em 2019, marcou 15 gols, sendo 13 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2020, repetiu a quantidade de gols, sendo nove pelo Brasileirão.

Em 2021, atuou em seis jogos e marcou um gol. Ao todo, Wellington Paulista já realizou 103 partidas pelo clube.

