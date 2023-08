Com a sexta melhor defesa da Série A, Fortaleza não terá zagueiro titular contra o Internacional

O zagueiro Titi é desfalque confirmado no Fortaleza para a rodada de abertura do segundo turno da Série A do Brasileirão 2023. Titular absoluto com Vojvoda, o jogador completou a série de três cartões amarelos e terá de cumprir suspensão na próxima rodada, contra o Internacional.

Na vitória do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Santos, no último domingo (13), Titi levou um cartão amarelo aos 41 minutos do primeiro tempo. Ele não poderá entrar em campo no sábado (19), contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Legenda: Titi em ação pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira/FEC

Titi foi titular do Fortaleza nas últimas oito partidas disputadas pelo Tricolor do Pici na atual temporada. Sua última ausência aconteceu no dia 1º de julho, quando o Leão foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, pela 13ª rodada da Série A. Ele estava suspenso na ocasião.

ALTERNATIVAS PARA VOJVODA

Com a ausência de uma peça importante em seu sistema defensivo, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá que fazer alterações para encarar o Inter. Além de Titi, o Fortaleza conta com outros quatro zagueiros: Bernardo Schappo, Tobias Figueiredo, Benevenuto e Brítez.

Com Emanuel Brítez cotado para seguir no time titular, Vojvoda deve optar por Benevenuto, Tobias Figueiredo ou Bernardo Schappo para ocupar a vaga deixada por Titi. O Fortaleza já sofreu 19 gols na Série A e tem a sexta melhor defesa da competição.

Legenda: Benevenuto pode ser titular contra o Internacional Foto: Thiago Gadelha / SVM

OUTROS DESFALQUES

Além de Titi, o Tricolor do Pici não deve contar com Pedro Rocha, Hércules e Calebe, que estão entregues ao Departamento Médico. O clube aguarda definição para saber se poderá ou não contar com o atacante Lucero, suspenso por quatro meses pela Fifa.

Internacional e Fortaleza entram em campo neste sábado (19), às 16h de Brasília, no Estádio Beira-Rio, para disputar a 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. O Leão é o 11º colocado, com 26 pontos, enquanto o Colorado ocupa a 13ª posição, com 24 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.