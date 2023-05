Com 5 cearenses, Série D 2023 tem pontapé inicial neste fim de semana

Vai começar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, 64 clubes iniciam a luta por quatro vagas na Série C de 2024. O Ceará se destaca como o estado com o maior número de equipes participantes na atual edição, tendo cinco agremiações na competição (Atlético, Caucaia, Ferroviário, Iguatu e Pacajus).

A Série D de 2023 terá o mesmo sistema de disputa da edição anterior, em 2022. Na primeira fase, os 64 times das cinco regiões do país estarão divididos em oito grupos de oito equipes que se enfrentarão em partidas de ida e volta, totalizando 14 jogos para cada um na fase inicial, com os quatro melhores de cada chave avançando para a fase seguinte. A partir daí, é mata-mata até o fim, com os quatro que alcançarem as semifinais garantindo vaga na Série C de 2024.

Atlético Cearense

Legenda: Siloé é uma das referências do Atlético Cearense para a disputa da Série D. Foto: Gabriel Silva / FC Atlético Cearense

O Atlético volta a disputar a Série D após o rebaixamento na Série C em 2022. A Águia, que viveu o ápice da sua história com o acesso conquistado em 2021, quer repetir a campanha para, mesmo não sendo favorita, surpreender e alcançar novamente uma vaga na 3ª Divisão. O time aposta na continuidade do trabalho feito pelo treinador Michel Lima no Campeonato Cearense, quando a equipe chegou às quartas de final.

Dentro de campo, as referências estão no ataque, com Ari e Siloé comandando um elenco que mescla alguns jovens em potencial com nomes experientes do futebol cearense, como o goleiro Jhones, ex-Pacajus, Guarani de Juazeiro e Tiradentes, o zagueiro Igor Ribeiro, ex-Pacajus, Guarani de Juazeiro e Maranguape, o lateral-direito Zé Augusto, ex-Guarany de Sobral, Pacajus e Tiradentes, o volante Júnior Dindê, ex-Maracanã, Pacatuba e Pacajus, e o meia Patuta, ex-Floresta, Guarany de Sobral e Iguatu. Além deles, o Atlético conta com dois atletas remanescentes da equipe que subiu para a Série C em 2021: os atacantes Ewerton Potiguar, que foi decisivo na campanha marcando gols nas fases finais, e William.

A estreia da Águia será neste domingo (07), diante do Maranhão, atual campeão maranhense, às 16h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís/MA.

Caucaia

Legenda: Elenco do Caucaia na apresentação da equipe para a Série D. Foto: Mayrla Vieira / Caucaia EC

O Caucaia conseguiu sua vaga para a atual edição da Série D após o vice-campeonato cearense de 2022. A Raposa espera fazer diferente da edição de 2021, quando fez uma campanha ruim, e brigar pela classificação na fase inicial para depois pensar no acesso. Um dos trunfos do time, que será comandado mais uma vez pelo experiente Roberto Carlos, é a liberação do Estádio Raimundo de Oliveira, que está novamente apto para receber jogos. Na disputa do Cearense da atual temporada, o clube ficou com a 7ª posição.

🏟️🇾🇪✅ RAIMUNDÃO LIBERADO



Agora é hora de juntar sua torcida e voltarmos a torcer por nossa Raposa Metropolitana, dessa vez em casa! Vamos juntos rumo ao acesso 🦊 pic.twitter.com/Xg4TTs2xHn — Caucaia Esporte Clubeᶜᵉᶜ 🦊 🇾🇪 (@CaucaiaEC) May 3, 2023

Para a disputa nacional, a Raposa Metropolitana manteve uma sólida base do elenco vice-campeão estadual no ano passado. Nomes como os goleiros Célio e Léo, o lateral-direito Ceará, o lateral-esquerdo Matheus Maranguape, os volantes Guto e Wilker e o meia-atacante Everton Maranguape permanecem na equipe. Para o ataque, a esperança de gols da Raposa Metropolitana está em Bravo, Dudu Itapajé, que conquistou o acesso à Série C em 2021 pelo Atlético Cearense, e no experiente Wilkson, contratado após se destacar na segundinha do estadual pelo Itapipoca.

Tem contratação na área, torcedor! 📝✅



O atacante Wilkson é o nosso primeiro reforço para a disputa da @_SerieD_BR de 2023. O atleta de 31 anos chega ao Caucaia após disputar o Cearense Série B pelo Itapipoca, onde marcou 5 gols e concedeu 2 assistências em 8 jogos. pic.twitter.com/IIUvdYyvGY — Caucaia Esporte Clubeᶜᵉᶜ 🦊 🇾🇪 (@CaucaiaEC) April 5, 2023

O Caucaia estreia neste domingo (07), diante do Cordino/MA, às 15h, no Estádio Raimundo de Oliveira. Para a partida, a diretoria do clube iniciou a venda de ingressos nesta última sexta-feira (05), nos valores de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Buscando uma maior presença de público, também foi definido que os primeiros 1000 ingressos adquiridos estarão concorrendo ao sorteio de uma moto 0 km.

Ferroviário

Legenda: Ciel renovou o contrato e segue como uma das principais peças do elenco Coral. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Assim como o Atlético, o Ferroviário é o outro cearense que volta à Série D por conta de um rebaixamento. Após quatro anos na Série C, o Ferrão quer aproveitar o embalo do bom início de ano e fazer apenas um bate volta na quarta divisão. Em 2023, o Tubarão foi semifinalista do Estadual e chegou às quartas de final da Copa do Nordeste, além de avançar à 2ª Fase da Copa do Brasil, o que incrementou os cofres do clube. Com todo esse sucesso, após um ano de 2022 turbulento, Paulinho Kobayashi renovou o seu contrato e espera dar continuidade ao bom trabalho no comando da equipe.

O técnico Paulinho Kobayashi segue junto com a gente em busca do ACESSO.https://t.co/xNFXiUCyMU — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) March 29, 2023

Entretanto, o clube Coral perdeu peças importantes, como o atacante Erick Pulga, negociado pelo Atlético Cearense com o Ceará, o lateral-esquerdo Zé Carlos, o volante Felipe Guedes e o zagueiro Edgar. Por outro lado, o Ferrão garantiu as importantes renovações do goleiro Douglas Dias e do atacante Ciel, que são dois dos principais jogadores da equipe. Dentre os atletas que desembarcaram na Barra do Ceará, chegaram nomes como o jovem lateral-direito Daniel Marcos, formado na base do Corinthians/SP, o experiente volante Marconi, ex-Floresta, o meia Tarcísio, ex-Campinense/PB, e o atacante Abner, ex-Sergipe/SE, que inclusive marcou dois gols no último amistoso antes da estreia no Brasileirão.

Legenda: Atacante Abner é um dos novos reforços do Ferroviário para a Série D. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Por falar em estreia, o Ferroviário inicia sua participação na Série D neste domingo (07), diante do Fluminense/PI, atual vice-campeão piauiense, às 17h, no Estádio Presidente Vargas. Para o jogo, o Tubarão da Barra realiza uma promoção voltada para o Dia das Mães, em que mulheres não pagam ingresso.

Vale lembrar que a partida terá transmissão ao vivo pela Verdinha 92.5 FM, tanto no rádio quanto no canal oficial do Youtube.

Iguatu

Legenda: Iguatu chega confiante para sua primeira participação na Série D. Foto: João Marcos Lima / AD Iguatu

O Azulão do Centro-Sul faz sua estreia em Campeonatos Brasileiros nesta temporada, feito alcançado após a grande campanha realizada no Cearense de 2022. Neste ano, o Iguatu iniciou novamente a temporada com bons resultados. No Estadual, a equipe chegou às semifinais e garantiu vagas para a Série D e Pré-Copa do Nordeste de 2024. Na Copa do Brasil, em sua primeira participação, a equipe fez história ao eliminar o América/RN, na 1ª Fase, e enfrentar o Santos/SP, na 2ª Fase, na Vila Belmiro. Além disso, com o título do Ceará na Copa do Nordeste deste ano, o Azulão disputará a “Copa dos Milhões” pela segunda vez seguida no ano que vem.

De olho na luta por uma vaga entre as quatro equipes que ascendem à Série C do Brasileirão, o Iguatu aposta na continuidade do trabalho do técnico Washington Luiz, aliada à manutenção da base do time que iniciou a temporada. O clube liberou apenas dois atletas após o término do Estadual: o lateral-esquerdo Alisson Henrique e o volante Isaú. Já pelo lado das contratações, o Azulão anunciou quatro chegadas. A mais impactante delas foi a do atacante Zé Love, campeão da Libertadores pelo Santos/SP em 2011. Além dele, chegaram o lateral-esquerdo Junior Prego, ex-Votuporanguense/SP, o volante Welton Heleno, ex-Gama/DF, e o meia Murilo Cavalcante, ex-Primavera/SP.

O Iguatu fará sua primeira partida em uma edição do Campeonato Brasileiro na segunda-feira (08), contra o tradicional Santa Cruz/PE, às 20h, no Estádio do Arruda, em Recife/PE.

Pacajus

Legenda: Após rebaixamento no Estadual, Pacajus buscará o acesso para a Série C Foto: Miguel Cortez / Pacajus EC

O Cacique do Vale do Caju chega para a disputa da Série D após garantir vaga com o 5º lugar no Campeonato Cearense de 2022. Entretanto, em 2023, após um péssimo início de ano, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Cearense e vê no Brasileirão uma chance de "salvar a temporada", assim como aconteceu com o Floresta em 2020.

A missão de levar a equipe pacajuense ao acesso foi confiada ao experiente Vladimir de Jesus, treinador com vasta rodagem no futebol cearense e nordestino. Para isso, o técnico contará com um elenco que possui muitos jogadores experientes, como o lateral-esquerdo Guto e o volante Rogério, ambos ex-Fortaleza, o zagueiro Airton Júnior e os atacantes André Cassaco, Edson e Testinha.

Legenda: O experiente volante Rogério é um dos líderes do elenco do Cacique do Vale do Caju Foto: Miguel Cortez / Pacajus EC

O Pacajus será o primeiro time cearense a entrar em campo na Série D de 2023. Neste sábado (06), a equipe enfrentará o Campinense/PB, às 19h, no Estádio João Ronaldo.

Os Grupos dos Cearenses

As cinco equipes cearenses estão divididas entre os Grupos A2 e A3. Atlético, Caucaia e Ferroviário fazem parte do A2, com equipes do Maranhão, Piauí e Tocantins, enquanto Iguatu e Pacajus compõem a chave A3, com times do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Grupo A2: Atlético Cearense, Caucaia, Ferroviário, Cordino/MA, Fluminense/PI, Maranhão/MA, Parnahyba/PI e Tocantinópolis/TO.

Grupo A3: Iguatu, Pacajus, Campinense/PB, Globo/RN, Nacional de Patos/PB, Potiguar de Mossoró/RN, Santa Cruz/PE e Sousa/PB.

Confira abaixo todos os grupos da Série D

Grupo A1: Águia de Marabá/PA, Humaitá/AC, Nacional/AM, Princesa do Solimões/AM, São Francisco/AC, São Raimundo/RR, Trem/AP e Tuna Luso/PA

Grupo A4: ASA/AL, Atlético de Alagoinhas/BA, Bahia de Feira/BA, Cruzeiro/AL, Falcon/SE, Jacuipense/BA, Retrô/PE e Sergipe/SE.

Grupo A5: Anápolis/GO, Brasiliense/DF, Ceilândia/DF, Interporto/TO, Iporá/GO, Operário/MT, Real Ariquemes/RO e União Rondonópolis/MT.

Grupo A6: Athletic/MG, Democrata GV/MG, Nova Iguaçu/RJ, Portuguesa/RJ, Real Noroeste/ES, Resende/RJ, Santo André/SP e Vitória/ES.

Grupo A7: CRAC/GO, FC Cascavel/PR, Ferroviária/SP, Inter de Limeira/SP, Maringá/PR, Operário/MS, Patrocinense/MG e XV de Piracicaba/SP.

Grupo A8: Aimoré/RS, Brasil de Pelotas/RS, Camboriú/SC, Caxias/RS, Concórdia/SC, Hercílio Luz/SC, Novo Hamburgo/RS e São Joseense/PR.