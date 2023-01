Com 3 gols de Ciel, Ferroviário vence Barbalha no Presidente Vargas

O Ferroviário goleou o Barbalha por 4 a 0 em jogo no Presidente Vargas na noite desta segunda-feira (16). As equipes se enfrentaram pela 1ª rodada do Grupo B do campeonato estadual. Ciel, com 3 gols e Erick Pulga, marcaram os gols do Ferroviário.

Vitória tranquila

Desde o início de jogo ficou clara a melhor qualidade técnica do time coral, diante de um adversário limitado. E logo aos 10 minutos, Erick Pulga fez grande jogada e cruzou para Ciel marcar o primeiro do Ferrão.

O 2º gol coral saiu aos 23 minutos, após outra jogada de Erick Pulga, que foi derrubado por Charles dentro da área: e na cobrança de pênalti, Ciel converteu, marcando o segundo.

Legenda: O Ferroviário não teve dificuldade para vencer na estreia do Estadual Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Na etapa final, o Ferroviário diminuiu o ritmo, e ainda assim fez mais dois. Logo aos 6 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Deysinho ajeitou para Ciel marcar de cabeça: 3 a 0.

O 4º gol saiu aos 32 minutos, após jogada individual de Erick Pulga, finalizando forte no canto para decretar a goleada.

Agora é Clássico

O próximo compromisso coral é um clássico contra o Ceará pela Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra joga no domingo (22), às 18 horas no PV, pela 1ª rodada da fase de grupos.