Colombia x Equador pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Colômbia e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 18h, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

As duas seleções disputam vaga para o Mundial, com apenas um ponto de diferença. Os colombianos estão na quinta colocação na tabela classificatória, com 15 pontos somados. O time comandado por Reinaldo Rueda precisa reagir na competição para entrar no G4.

Já o Equador ocupa a terceira posição, com 16 pontos somados em 11 jogos disputados até aqui. A equipe de Gustavo Alfaro, no entanto, tem oscilado nas últimas rodadas. Nos cinco jogos mais recentes, ganhou dois e perdeu três.

Onde assistir

A transmissão da partida será do SporTV 2.

Palpites para Colômbia x Equador

Prováveis escalações

Colômbia

Ospina; Medina, Sanchez, Mina e Tesillo; Cuadrado, Lerma, Uribe e Díaz; Borré e Falcao. Técnico: Reinaldo Rueda.

Equador

Ramirez; Arboleda, Torres e Hincapie; Estupiñan, Gruezo, Caicedo e Preciado; Mena, Valência e Plata. Técnico: Gustavo Alfaro.

Colômbia x Equador

Onde: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)

Data: 14/10, às 18h

Árbitro: Diego Haro (PER)

Auxiliares: Jonny Bosio (PER) e Coty Carrera (PER)

VAR: Leodán González (URU)

