Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

A Colômbia encara a Bolívia na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A partida será nesta quinta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. As duas seleções tem poucas chances de classificação, precisam vencer e ainda dependem de outros resultados.

Colômbia e Bolívia com 17 e 15 pontos, respectivamente, chegam para bagunçar ainda mais essa reta final de Eliminatórias. O primeiro, se vencer os dois jogos e contar com dois tropeços de Chile, Peru e Uruguai, pode se classificar direto para o Catar.

Os bolivianos podem beliscar a repescagem na 5ª posição se conquistarem os seis pontos, e Colômbia, Chile e Peru não vencerem as últimas partidas.

ONDE ASSISTIR

O canal fechado SporTV 5 transmite o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA: Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Tesillo e Mujica; Cuéllar, Uribe, Cuadrado, James Rodríguez e Luis Díaz; Borja. Técnico: Reinaldo Rueda.

BOLÍVIA: Viscarra; Sagredo, Quinteros, Haquin; Enoumba, Villarroel, R Vaca, Fernandez; H Vaca; Miranda, Abrego. Técnico: César Farias.

FICHA TÉCNICA

Colômbia x Bolívia

Data e hora: 24/03, às 20h30

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)