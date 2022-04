Colo-Colo vence Alianza e assume liderança do Grupo do Fortaleza na Libertadores

O Colo-Colo venceu o Alianza Lima por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (13), no estádio Monumental David Arellano, no Chile e assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores, no qual está o Fortaleza.

Os gols da vitória do Cacique foram marcados por Lucero, aos 27 minutos do 1º tempo e Pavez, aos 10 do 2º tempo. Para o time peruano, Benítez diminuiu aos 25 do 2º tempo.

Panorama do Grupo F

A equipe chilena, que venceu o Leão na estreia no Castelão por 2 a 1, mantém os 100% de aproveitamento. O Cacique pode ser ultrapassado pelo River Plate caso vença o Tricolor de Aço no Monumental de Nuñez que começou às 21 horas. Para o Fortaleza, pontuar na Argentina é essencial para manter as chances de classificação, já que evitaria o time argentino chegar também aos 6 pontos.

Tabela e próximos jogos



Com o resultado, o Colo Colo chegou aos 6 pontos, lidera do Grupo F e recebe o River Plate na quarta-feira (27), às 21 horas. Já o Alianza, continua sem pontuar no grupo e enfrenta o Fortaleza no dia 27, às 21 horas no Castelão.