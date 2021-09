COI suspende Coreia do Norte após ausência nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quarta-feira (8), que a Coreia do Norte está suspensa de participar de eventos ligados à entidade até o final de 2022. A iniciativa é "resultado da decisão unilateral do país de não participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020", informou a entidade.

"O COI forneceu garantias para a realização de Jogos seguros e ofereceu propostas construtivas para solução adequada e sob medida até o momento final (incluindo o fornecimento de vacinas), que foram sistematicamente rejeitadas pelo comitê coreano", completou em trecho do comunicado.

Deste modo, a Coreia do Norte está oficialmente fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, previstos para fevereiro do ano que vem. Por fim, a entidade afirmou que atletas que se classificarem para o evento em questão terão os casos analisados individualmente - há, portanto, chance de participem do evento descaracterizados.

