Cogitado em diversos clubes, técnico Alex encaminha acerto com São Paulo para categorias de base

O São Paulo tem negociação encaminhada com o ex-jogador Alex para assumir o comando do time Sub-20. Em caso de acerto, será o primeiro trabalho do profissional como técnico de futebol. E a negociação frustrou parte da torcida do Fortaleza.

Isso porque torcedores interagiram com o ex-meia nas redes sociais. Ídolo de grandes clubes como Palmeiras, revelou que assistia a “quase todos os jogos da Copa do Nordeste”.

O contato ocorreu porque muitos apresentaram insatisfação com o técnico Enderson Moreira. Com contrato até o fim da temporada, recebeu críticas após a vitória contra o Caxias, na Copa do Brasil.

Segundo o portal UOL, no entanto, a concorrência por Alex é grande. Comentarista da ESPN depois da aposentadoria, se afastou para buscar experiência à beira do gramado e recebeu contatos.

Bahia, Coritiba e Santos o cogitaram para iniciar os trabalhos. Mas a tendência mesmo é de acerto com o São Paulo. A proposta é assumir a vaga de Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro.

Vale ressaltar que o Fortaleza não tentou a contratação. A diretoria tricolor acredita no trabalho de Enderson para a sequência de 2021.