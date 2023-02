Clubes da Série A defendem redução de número de rebaixados no Campeonato Brasileiro; entenda

O Campeonato Brasileiro pode ter uma mudança importante num futuro próximo. Clubes da Série A querem que o número de rebaixados seja reduzido de quatro para três. A proposta será apresentada para votação no Conselho Técnico da Primeira Divisão, a ser realizado na próxima terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A informação é do Uol.

A discussão chega após a criação da Liga Forte Futebol e da Libra (Liga do Futebol Brasileiro), compostas por times das duas diviões. As duas entidades defendem a redução de rebaixados para três. No entanto, isso ocorreria apenas em 2025 com a criação de uma liga.

A medida poderia ter sido levada para discussão e implementação já nesta temporada de 2023. Porém, haveria a necessidade de mudança no regulameto da Série A, que especifica a necessidade de quatro times serem rebaixados. As regras da Série B também seriam modificadas.

Caso os clubes aprovem a decisão, a medida poderá ser implementada já no próximo ano.