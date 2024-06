Clubes da Premier League votam a favor da manutenção do VAR

Os clubes da Premier League votaram nesta quinta-feira (6) a favor da continuação da utilização da arbitragem de vídeo (VAR) na próxima temporada, anunciou o campeonato inglês em um comunicado.

Embora o texto não informe o que cada clube votou durante a reunião anual da Premier League, a rede britânica BBC detalhou que 19 dos 20 times teriam vota do a favor da manutenção da tecnologia. Segundo a BBC, apenas o Wolverhampton, que teve a iniciativa de propor a retirada do VAR, teria vota do a favor da sua abolição.

Os 'Wolves' acusam o VAR de ter "desvalorizado a marca Premier League" após uma temporada de decisões controversas. O VAR foi introduzido na Premier League em 2019, com o objetivo de ajudar os árbitros a evitar erros claros, que alteraram jogos no passado.

Reclamações

Mas ao longo da recém-concluída temporada 2023-2024, o VAR esteve no centro de polêmicas em diversas ocasiões, sendo criticado por treinadores e torcedores.

Apesar do resultado da votação, a Premier League afirma estar ciente da necessidade de uma melhoria.

"Embora o VAR ajude a tomar decisões mais acertadas, foi acordado que melhorias devem ser feitas para o benefício do jogo e dos torcedores", diz o campeonato no comunicado.

Mudanças

A tecnologia semi automática de detecção de impedimentos entrará em vigor na próxima temporada, com a esperança de ajudar a reduzir as longas esperas para verificar se o lance deve ou não ser validado.

Além disso, serão feitos anúncios quando uma decisão tomada em campo for modificada após a intervenção do VAR, para manter os torcedores informados. A Premier League acrescentou ainda que o "limite elevado" para intervenção também será mantido.