Clubes criam bloco independente e acertam venda de direitos; veja situações de Ceará e Fortaleza

Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco, que ainda estavam sem acerto com a Liga Forte Futebol (LFF) e com a Libra, criaram um novo bloco independente, chamado União, e juntamente com a LFF firmaram um acordo com a Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners para a venda coletiva de direitos de transmissão.

O acordo de investimento firmado entre Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Vasco, Liga Forte Futebol, Serengeti Asset Management e Life Capital Partners é referente aos próximos 50 anos, a partir de 2025.

Leia Mais Alexandre Mota Ceará e Fortaleza assinam contrato milionário com a Liga Forte Futebol; veja valores

Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco, enquanto bloco independente, têm o propósito de atuar como uma espécie de ponte entre os clubes que compõem a Liga Forte Futebol e os clubes que fazem parte da Libra. O objetivo final seria possibilitar a criação de uma liga que unisse os clubes de todos os blocos.

De acordo com informações divulgadas pelo GE, a Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners estariam comprometidas a pagar até R$ 4,85 bilhões, recebendo 20% das futuras receitas durante os 50 anos de acordo.

Na distribuição do dinheiro da venda coletiva de direitos de transmissão referentes aos próximos 50 anos, a partir de 2025, Ceará e Fortaleza receberiam a quantia de R$ 121 milhões, cada um.