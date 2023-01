Clubes Cearenses lamentam morte de Roberto Dinamite e prestam homenagens; confira

Clubes cearenses, como Ceará, Fortaleza e Floresta, lamentaram a morte de Roberto Dinamite, falecido neste domingo (8), no Rio de Janeiro. O ex-atacante do Vasco e da Seleção Brasileira foi homenageado em notas de pesar dos clubes.

CEARÁ

O Ceará postou em seu site oficial uma homenagem ao ex-jogador e ídolo máximo do Vasco:

Legenda: O Ceará homenageou Roberto Dinamite em seu site oficial Foto: Divulgação / Ceará SC

"O Ceará Sporting Club lamenta profundamente o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro e maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama.

Dinamite nos deixou na manhã deste domingo, 8, no Rio de Janeiro, depois de lutar por quase dois anos contra um câncer no intestino. O ex-jogador tinha 68 anos.

Jogador do Vasco da Gama desde a adolescência, Roberto Dinamite se tornou uma lenda do clube carioca ao dedicar 29 anos de sua vida ao cruzmaltino. Pela Seleção Brasileira, Dinamite jogou duas Copas do Mundo (1978 e 1982).

O Ceará se solidariza com a família de Roberto Dinamite e com a torcida do Vasco da Gama, desejando-lhes força neste momento de luto".

FORTALEZA

O Tricolor de Aço também publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Roberto Dinamite.

"É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Roberto Dinamite. O clube deseja muita força aos corações de seus familiares e aos torcedores. Ídolo de muitos, o ex-centroavante nos deixa um legado de ídolo por tudo que fez".

É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Roberto Dinamite.



O clube deseja muita força aos corações de seus familiares e aos torcedores. Ídolo de muitos, o ex-centroavante nos deixa um legado de ídolo por tudo que fez.https://t.co/leZGWY8dQN — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 8, 2023

FLORESTA

O Verdão da Vila Manoel Sátiro também homenageou Roberto Dinamite, em publicação no twitter:

O Floresta Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, um dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro. O clube se solidariza com os familiares, amigos, torcedores do Vasco da Gama e fãs deste ícone nacional. pic.twitter.com/fWMj9DgUqN — Floresta Esporte Clube (@florestaec) January 8, 2023