Clubes cearenses e personalidades manifestam pesar por morte de Dilmas Filgueiras, ídolo do Ceará

Além de Ceará e Fortaleza, outros clubes cearenses e personalidades se manifestaram sobre a morte de Dimas Filgueiras. Ferroviário, Caucaia e Floresta se solidarizaram com familiares e amigos do Soldado Alvinegro, que se despediu na manhã desta sexta-feira (22) após falência múltipla dos órgãos. O ex-jogador e atleta enfrentava o Alzheimer.

Evandro Leitão, ex-presidente do Ceará e atualmente deputado estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, também lamentou a morte do Soldado Alvinegro em publicação nas redes sociais.

FERROVIÁRIO

"O Ferroviário Atlético Clube expressa profundo pesar pelo falecimento de Dimas Filgueiras, uma figura icônica do futebol cearense. Sua contribuição ao esporte deixa uma marca única, e estamos solidários à família e amigos nesse momento de luto.

Dimas Filgueiras, aos 79 anos, deixa um legado admirável no cenário esportivo, e sua ausência será sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo. O Ferroviário Atlético Clube se une à comunidade esportiva em lembrança e respeito a esse grande nome do futebol cearense."

FLORESTA

CAUCAIA

O Caucaia também se manifestou em homenagem e luto ao eterno Dimas Filgueiras.

Legenda: Caucaia homenageia Dimas Filgueiras Foto: Reprodução / Redes Sociais Caucaia