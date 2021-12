Clubes cearenses conhecem adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 teve seus grupos divulgados na tarde desta segunda-feira (13). Os três clubes cearenses que disputarão a competição de base, Ceará, Fortaleza e Floresta estão entre os 128 participantes divididos em 32 chaves. O início da competição está programado para o dia 2 de janeiro, enquanto a final ocorre dia 25, dia do aniversário da capital paulista.

A competição retorna em 2022 após ter sido cancelada este ano devido à pandemia da Covid-19.

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de cada grupo, classificando-se as duas melhores campanhas. A partir da segunda fase, todos os jogos são de mata-mata.



O Vovô está no Grupo 19, com sede em Jundiaí, e enfrentará Paulista-SP, São Bernardo-SP e Bragantino-PA.



No Grupo 16 está o Leão, com sede em Suzano, enfrentando Suzano-SP, Ituano-SP e Concórdia-SC.

Já o Floresta, está no grupo 29, com sede em Barueri. Seus adversários serão Oeste-SP, Flamengo-RJ e Forte-ES.



Confira os Grupos dos representantes cearenses:



Grupo 16 - Suzano

Suzano

Ituano-SP

Fortaleza

Concórdia-SC.

Grupo 19 - Jundiaí

Paulista-SP

São Bernardo-SP

Ceará

Bragantino-PA.

Grupo 25 - Barueri

Oeste-SP

Flamengo-RJ

Floresta

Forte-ES