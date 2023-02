Clubes adiam discussão sobre número de rebaixados em Campeonatos Brasileiros

Pelo menos para a edição de 2023, a Série A do Campeonato Brasileiro continuará com quatro clubes rebaixados para a 'Segundona'. Após Conselho Técnico realizado nesta terça-feira (14), no Rio de Janeiro, os clubes e a CBF decidiram adiar a discussão para outro momento sobre a diminuição para três equipes rebaixadas.

Assim, uma possível mudança, se aprovada, só entraria em vigor para a temporada de 2024. O argumento dos clubes foi de que a mudança afeta diretamente outras equipes das outras divisões (Séries B, C e D).

"Fere direitos adquiridos e também porque não houve uma anterioridade na discussão do assunto. Não podemos ir para uma competição que inicia hoje com o regulamento, onde os clubes rebaixados em 2022, sabendo que teriam condições de subir quatro, e depois de última hora serem três", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em nota divulgada nesta terça-feira à tarde, os 20 clubes da Série B - entre eles o Ceará - se posicionaram contra a mudança. Se o regulamento fosse modificado, o número de vagas na elite também diminuiria.

"Isso abriria discussões de judicialização por aqueles que se julgassem prejudicados. Não podemos discutir rebaixamento só com clubes da Série A porque tem impacto na Série B, C e D", acrescentou o presidente.

O que foi discutido

Na referida reunião, a CBF e os clubes aprovaram o aumento de cinco para sete no número de jogadores estrangeiros permitidos por partida no Brasileirão e a instituição da punição por perda de pontos aos clubes pelo crime de racismo.