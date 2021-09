Um presente daqueles que ninguém gostaria de receber. O técnico Abel Braga, ex-Flamengo e Internacional, foi demitido do FC Lugano, da primeira divisão do campeonato local, na madrugada desta quarta-feira (1).

Por ironia do destino, no dia que o técnico brasileiro completa 69 anos. Ele deixou o time europeu na 6ª posição da liga local, com o início de campanha irregular. Foram duas vitórias e duas derrotas.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais do clube:

"O FC Lugano anuncia que decidiu, após análise atenta da situação, exonerar Abel Braga da função de treinador da equipa titular com efeitos imediatos. A mesma decisão foi tomada pelos auxiliares Ricardo Colbachin e Leomir de Souza.

O clube gostaria de agradecer a Abel, Ricardo e Leomir, cujo trabalho sempre foi muito profissional, pelo excelente trabalho realizado e pelo grande empenho".

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte