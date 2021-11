Clube Atlético Ceará? Torcedores do Galo viram Vozão por um dia contra o Flamengo; veja comentários

As cores das camisas já ajudam uma 'integração' bem inusitada entre torcidas nesta 36ª rodada do Brasileirão. Hoje, a torcida do Atlético-MG é Ceará por um motivo nobre. Se o Alvinegro cearense não perder o jogo para o Flamengo, às 20h, no Maracanã, o Galo volta a ser campeão brasileiro depois de 49 anos.

A ansiedade pela partida é grande tanto para os cearenses quanto para os mineiros, que manifestaram opiniões e frases engraçadas nas redes sociais.

Até mesmo os jornais mineiros caíram na onda e destacaram a partida entre Flamengo e Ceará, que terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste (em tempo real).

Veja os melhores comentários

Ceará quer encaminhar vaga na Liberta

Para o Ceará, o jogo também é uma final. Se conseguir pontuar contra o Flamengo, o Alvinegro tem dois jogos para sacramentar sua ida a, pelo menos, a fase de grupos da Libertadores.

No domingo, enfrenta o América-MG em casa, com promessa de Castelão cheio. Na última rodada, dia 9, enfrenta o Palmeiras, que deu férias coletivas ao elenco.