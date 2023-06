Clube alemão chega a acordo com Harry Kane, mas Tottenham recusa primeira oferta

O Bayern de Munique chegou a um acordo com o atacante inglês Harry Kane para sua contratação, informou nesta quarta-feira (28) o jornal alemão Bild, segundo o qual o Tottenham recusou uma primeira oferta de 70 milhões de euros (R$ 367 milhões na cotação atual).

Kane, de 29 anos e autor de 30 gols na última Premier League, tem contrato com os 'Spurs' até 2024. Ele entrou na mira do Bayern para ser o substituto do artilheiro polonês Robert Lewandowski, contratado pelo Barcelona há um ano.

Mas a diretoria do Tottenham tentará fazer com que o valor da transferência chegue aos 100 milhões de euros (R$ 524 milhões), segundo fontes próximas à negociação.

O clube alemão, que vai disputar a Liga dos Campeões, ao contrário dos ingleses, prepara uma nova oferta, segundo o Bild.

De acordo com a imprensa alemã, Kane também é alvo do Real Madrid, que ficou sem referência no ataque após a saída do francês Karim Benzema para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.