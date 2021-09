Club Brugge x PSG com Messi, Neymar e Mbappé em campo; veja horários e onde assistir

O trio de ataque mais temido e esperado da temporada 2021/2022 pode estrear pela Uefa Champions League. O Paris Saint-Germain vai fazer o primeiro jogo da competição contra o Club Brugge, da Bélgica. A partida acontece nesta quarta-feira, às 16h. Você pode acompanhar em tempo real no Diário do Nordeste.

Pode ser a primeira vez que o técnico Mauricio Pochettino escale o famoso trio de ataque. Na estreia de Messi, contra o Reims, o treinador argentino decepcionou o Mundo ao tirar Neymar para colocar o craque ex-Barcelona.

Desta vez, em confronto válido pela Champions League, o comandante do clube parisiense deve ir com força máxima. O grupo do PSG é considerado difícil. Além dos belgas, Manchester City e RB Leipzig formam a chave do grupo A.

Portanto, começar com vitória contra os belgas, mesmo fora de casa, é fundamental para as pretensões da equipe francesa.

Prováveis escalações

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, N´Soki e Sobol; Vanaken, Rits e Vormer; Lang, De Ketelaere e Sowah. Técnico: Philippe Clement

Paris Saint-Germain: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Ander Herrera, Danilo Pereira e Wijnaldum; Neymar, Messi e Mbappé. Técnico: Mauricio Pochettino

Ficha do jogo

Club Brugge X PSG

Dia: 15/09

Horário: 16h

Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)

Árbitro: Sandro Scharer (SUI)

Transmissão: TNT, HBO Max e Diário do Nordeste (em tempo real)

Grupos da Uefa Champions League 2021/2022

Grupo A: Manchester City (ING), PSG (FRA), RB Leipzig (ALE) e Brugge (BEL)

Grupo B: Atlético de Madrid (ESP), Liverpool (ING), Porto (POR) e Milan (ITA)

Grupo C: Sporting (POR), Borussia (ALE), Ajax (HOL) e Besiktas (TUR)

Grupo D: Inter (ITA), Real Madrid (ESP), Shakhtar (UCR) e Sheriff (MOL)

Grupo E: Bayern (ALE), Barcelona (ESP), Benfica (POR) e Dynamo (UCR)

Grupo F: Villarreal (ESP), Manchester United (ING), Atalanta (ITA) e Young Boys (SUI)

Grupo G: Lille (FRA), Sevilla (ESP), RB Salzburg (AUS) e Wolfsburg (ALE)

Grupo H: Chelsea (ING), Juventus (ITA), Zenit (RUS) e Malmö (SUE)

