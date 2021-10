Club Brugge x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Club Brugge entra em campo nesta terça-feira (19), às 13h45 (horário de Brasília), contra o Manchester City, pela 3ª rodada do Grupo A da UEFA Champions League. O duelo acontece no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica.

Na vice-liderança do grupo, o Club Brugge busca, diante dos ingleses, uma nova vitória na competição para manter o bom desempenho. Nas duas primeiras partidas, empate contra o Paris Saint-Germain e triunfo contra RB Leipgzig.

Do lado oposto, o time de Pep Guardiola busca retomar o caminho das vitórias na competição internacional. Após sofrer uma dura derrota contra o Paris Saint-Germain, os ingleses caíram para a 3ª posição do grupo. Para a partida, o técnico espanhol terá todo o elenco à disposição, com exceção do atacante Ferran Torres, que se recupera de lesão.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela TNT e pelo streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Club Brugge

Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Vormer, Rits e Vanaken; Sowah, De Ketelaere e Lang. Técnico: Philippe Clement.

Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Gündogan, Fernandinho e De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Ficha técnica

Club Brugge x Manchester City - 3ª rodada da Champions League

Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)

Data: 19/10/2021 (terça-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)

Árbito: Istvan Kovacs (ROU)

Transmissão: TNT e HBO Max

