Cléber será julgado pelo Tribunal Antidopagem na próxima segunda-feira

Cléber não treina nas dependências do Ceará Sporting Club desde o fim de dezembro de 2022. O contrato dele com o clube está suspenso. O atleta precisou contratar um escritório de advocacia para fazer a defesa dele e escolheu um especializado no assunto, do Rio de Janeiro. A diretoria jurídica do Vovô, porém, se disponibilizou a ajudar no que for necessário.