Cléber projeta Clássico-Rei pela Copa do Brasil: "será decidida nos mínimos detalhes"

A estreia com vitória na Série A do Campeonato Brasileiro quebrou uma incômoda sequência para o Ceará. Antes de bater o Grêmio, o Vovô vinha de um vice-campeonato cearense e uma eliminação na Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o atacante Cléber, autor de um dos gols no triunfo sobre o tricolor gaúcho, comentou sobre a importância de estrear vencendo.

“Vencer na estreia do Campeonato Brasileiro, não tem coisa melhor, começar com o pé direito e ajudando a equipe com o gol. Dar moral, mostra a força do grupo. Venho trabalhando forte no dia-a-dia, a disputa é bastante sadia com o Jael e o Vizeu, são caras que me ajudam. Cada um tem sua característica dentro de campo e o professor (Guto Ferreira) fica feliz por isso, porque cada um que entra dentro de campo pode ajudar da melhor forma o Ceará. O treinador coloca dentro de campo aquele que está melhor no momento.”

Porém, em virtude do aperto no calendário do futebol brasileiro, o tempo de se comemorar é curto. O foco mudou e o Ceará está concentrado para o duelo desta quarta-feira (02) contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

Cléber Atacante do Ceará “Temos uma metodologia de pensar jogo a jogo, sempre, em qualquer competição que vier. Então, nós já rodamos a chave. Vencemos no brasileiro e agora o foco é total na Copa do Brasil para buscarmos essa classificação.”

Clássico-Rei pela Copa do Brasil

O embate entre Fortaleza e Ceará pela 3ª fase da Copa do Brasil já entrou para a história: será o duelo mais valioso em termos de premiação da história da centenária rivalidade. Para que o resultado positivo seja obtido, Cléber garante que o confronto será decidido nos mínimos detalhes e que o Vovô precisará buscar sempre o gol.

“Sem dúvidas, será um jogo difícil. Uma partida que será decidida nos mínimos detalhes. Penso que não será um jogo fácil, que teremos que buscar sempre o gol.”