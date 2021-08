Cléber espera superar 13 gols de 2020 e sonha com artilharia da Série A pelo Ceará

O atacante Cléber começou o Clássico-Rei do último domingo no banco de reservas, mas ao entrar no intervalo, mudando taticamente a forma da equipe jogar e marcando o gol da virada do Ceará, que venceria por 3 a 1 no Castelão, pela 14ª rodada da Série A.

O gol diante do Fortaleza foi o 2º na Série A em 8 partidas, e o 5º em 2021, em 24 jogos. A repercussão de um gol no Clássico-Rei, ter sido muito importante para o resultado, faz Cléber sonhar com mais no Vovô, com a artilharia da Série A - o artilheiro é Gilberto, do Bahia, com 7 gols - e bater sua marca de 2020. No ano passado, ele fez 7 gols pelo Barbalha e 8 pelo Vovô, totalizando 13. E como já tem 5, bastaria marcar mais 8, entrando de vez na luta pela artilharia na elite.

"Tenho sim possibilidades (de artilharia). Nossa equipe está em uma crescente muito grande e quero sempre marcar gols. É aproveitar todas as chances que tiver para igualar a marca do Gilberto, de 7 gols ou mesmo passar. Pretendo passar a meta do ano passado, de 13 gols. Todo atacante tem que estar focado em marcar gols e eu não sou diferente".

Titularidade

Sobre a titularidade, Cléber espera que se mantenha com a exibição no Clássico-Rei. Ele havia sido titular nos jogos anteriores, contra Sport e Athletico/PR, mas por questões táticas não iniciou o jogo. Ele esclareceu que tudo foi treinado ao longo da semana e sabia que entraria no decorrer do jogo.

"Ser titular, todo mundo quer, quer estar em campo, iniciar jogando. Mas eu sempre digo que o jogador tem que estar preparado para jogar, mesmo que não seja o titular, para ajudar quando o time precisar. O Guto estudou para o Clássico, não foi surpresa a escalação, já que ele trabalhou na semana quem seria titular e entraria depois. Eu sempre trabalho para jogar, pra quando ele precisar de mim, seja 5 minutos ou como foi agora, entrando no intervalo. Graças a Deus eu estava preparado e pude ajudar".

Quanto ao gol que marcou diante do Fortaleza - o segundo na temporada, pois ele já havia marcado pela Copa do Brasil - Cléber diz ser um jogo especial.

"Foi muito importante marcar em um Clássico-Rei. É um campeonato à parte, um jogo histórico, de muita rivalidade. A gente entra com muita gana de vencer. Não que a gente não tenha nos outros jogos, mas a gente encarar de forma diferente por tudo que representa o jogo no Estado", explicou ele.

Próximo jogo

Na próxima rodada da Série A, o Ceará encara o Atlético/GO, às 18h15 no Castelão, pela 15ª rodada. O Vovô é o 7º colocado com 22 pontos e está invicto há 10 jogos.

Para Cléber, o jogo é difícil, mas o clube buscará a vitória para continuar na parte de cima da tabela.

"Os 10 jogos de invencibilidade representam muita coisa pra gente. Estamos mais ligados no destalhes e somando pontos. Queremos fazer uma grande campanha e temos mais um jogo difícil. Ele não vão ficar atrás. No ano passado foi difícil ganhar deles".

