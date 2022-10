Cléber destaca decisão do Ceará contra o Cuiabá: 'foco total'

A reapresentação do Ceará, nesta terça-feira (11), foi marcada pela coletiva de Cléber no CT de Porangabuçu. O atacante destacou período fora dos gramados e a confiança, voltando de lesão, para brigar pela titularidade no ataque Alvinegro.

Encarado como decisão, o confronto diante do Cuiabá, está cercado de expectativa pelo elenco alvinegro. Clebão é mais uma peça no setor ofensivo do Ceará e pondera o próximo desafio.

"É um jogo de seis pontos. Jogo que a gente já depois do Atlético já começou a se preparar para ele. A semana vai ser toda focada para o Cuiabá. A cabeça de todos no grupo está boa, estamos concentrados para esse jogo que a gente sabe que nossa situação precisa passar por domingo. Então o foco total é contra o Cuiabá", pondera Cléber.

SOB COMANDO DE LUCHO

No período de tratamento no DM, Cléber viu o comando técnico mudar e só agora, vai conhecendo melhor Lucho e duas ideias.

"Quando lesionei era o Marquinhos Santos, nesse período de tratamento ainda não tinha trabalhado com o professor Lucho. Agora voltando, estou tendo oportunidade de trabalhar com ele e entendendo o trabalho dele e de toda comissão para poder a gente dar sequência nesses últimos jogos", destaca o atacante.

LESÃO

Com oito gols e duas assistências na temporada, Cléber ficou de fora na disputa pela titularidade no Vozão por mais de dez partidas. O atleta sentiu a coxa com quatro minutos de jogo no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Engenhão. Depois daquela 21ª rodada, ele esteve no DM alvinegro.

"A gente precisa ganhar ritmo de jogo, de uma sequência. Essas oportunidades que o professor me deu já é para ganhar ritmo e, com certeza, cada jogo que passar, vou estar melhor, errando menos e ajudando o Ceará", assegura o camisa 89.

O retorno do centroavante aconteceu no domingo, quando entrou no lugar de Jô, na segunda etapa com o Atlético-MG.

Cléber é mais uma opção para Lucho Gonzalez pensar no ataque do Ceará para a partida contra o Cuiabá. O Vozão encara o Peixe Dourado às 16h, do próximo domingo, na Arena Castelão.

ASSISTA A COLETIVA: