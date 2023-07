Cléber, de volta ao Ceará, compõe a lista de jogadores relacionados para partida contra o Ituano-SP

Após cumprir suspensão de oito meses depois de ser pego no exame antidoping, o atacante Cléber, importante na campanha do Ceará de 2020 na Copa do Nordeste, está de volta aos jogos com a camisa do Alvinegro. O jogador vai estar à disposição do técnico Guto Ferreira, que já trabalhou com o atacante, para a partida de logo mais contra o Ituano-SP, às 19h.

O presidente do Vovô, João Paulo, em entrevista ao Show do Esporte, falou sobre o jogador.

"Falando na parte física, o Cléber está 100%, treinando além da nossa expectativa pelo tempo que ficou parado. Vai ser relacionado para o jogo desta sexta. O Cléber é um jogador que vai nos ajudar muito, o Guto gosta do estilo de jogo do Cléber. A gente pode colocar como uma "contratação", a gente não tinha a certeza de que ele voltaria agora. Graças a Deus, ele está com a cabeça boa, a gente sempre deu atenção ao Cléber", disse o presidente.

Quando retornou, Cléber realizou atividades no clube e passou por exames físicos e clínicos para avaliar sua condição. O jogador já estava treinando com o restante da equipe e, por estar relacionado para a partida, tem condições de jogo.

O jogador de 26 anos está no Ceará desde 2020 e soma 122 partidas, 23 gols marcados e três assistências. Caso entre em campo, a partida contra o Ituano vai marcar o retorno de Cléber aos gramados com a camisa do Ceará. Isso porque quando o jogador cumpria suspensão, não podia ter seu nome vinculado ao clube, sequer recebia salário ou treinava nas dependências do clube.

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira, (28), às 19h (de Brasília), contra o Ituano-SP, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto