Cleber celebra seu 1º gol marcado no Clássico-Rei: "demorou para cair a ficha"

O atacante Cleber marcou o 2º gol na vitória no Clássico-Rei deste domingo (20) pela Série A, seu 8º na temporada e o primeiro contra o rival Fortaleza. Na coletiva desta terça-feira (22), o atleta afirmou que está vivendo sua melhor fase no futebol.

"Sem dúvidas é o melhor ano da minha carreira. Comecei sendo um dos artilheiros do Cearense, conquistei a Copa do Nordeste e agora, no Brasileiro, estou ajudando marcando gols. Demorou para cair a ficha que tinha marcado no Clássico. Não considero o gol mais importante da minha carreira, mas nos deu a vitória. Acho o mais importante da minha carreira o 1º da final da Copa do Nordeste", contou o jogador de 24 anos.

Titular da equipe de Guto Ferreira, Cleber considera que o desempenho do Vovô foi resultado do trabalho do treinador durante a semana.

"Foi uma das minhas melhores partidas pelo Ceará, mas não foi nada mais do que trabalhamos durante a semana, do que o Guto pediu. Saiu tudo naturalmente do que foi passado. Consequentemente, veio a vitória", comentou o centroavante.

Cleber ganha a concorrência de Felipe Vizeu, recuperado de lesão, para a posição no setor ofensivo. O Alvinegro enfrenta o Santos neste domingo (27), às 18h15, na Vila Belmiro.