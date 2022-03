Cléber avalia concorrência no elenco do Ceará, nova fase e cobranças da torcida; veja coletiva

O atacante Cléber atravessa uma crescente de rendimento pelo Ceará. Nos últimos três jogos, o centroavante marcou dois gols, sendo importante nas classificações alvinegras pela Copa do Brasil. Em coletiva nesta quinta-feira (17), no CT de Porangabuçu, falou das cobranças e da evolução.

"O momento é difícil, a gente sabe que centroavante vive de gol. Eu estava alguns jogos sem marcar e a torcida acaba cobrando, mas a gente sabe que a torcida do Ceará é de massa, vai ao estádio, e quando não acontece (o gol), cobra porque sabe que tenho potencial. Graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal, e estou fazendo gols importantes”, declarou.

Com a meta de superar a marca do último ano pelo Vovô, quando fez oito tentos, Cléber tem o sonho de seguir na equipe e fazer história. No clube desde 2020, ano que foi campeão invicto da Copa do Nordeste sendo decisivo na final contra o Bahia, o atleta deseja ajudar mais o time.

"Eu penso muitas coisas (no futuro). Quero continuar marcando gols, o mais importante, e conquistar títulos com a camisa do Ceará. É marcar meu nome na história, ajudar os funcionários a crescer juntos, então o meu pensamento é muito grande aqui dentro do clube, não tenho pensamento em sair, meu foco é totalmente aqui para ajudar o Ceará a ganhar coisas grande", concluiu o jogador.

Confira a coletiva de Cléber

Concorrência no ataque

Para 2022, o Ceará buscou reforços para o sistema ofensivo e acertou as contratações de Zé Roberto, Matheus Peixoto e Dentinho. As opções são somadas aos remanescentes do elenco: Mendoza, Jael, Cléber, Erick e Iury Castilho. Para Cléber, a concorrência é sadia na temporada.

"Vai ser uma competição muito boa dentro dos treinos. Os atletas chegam para somar e o calendário é muito cheio, tem Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, então são importantes para o professor ter mais opções e melhorar o desempenho nos treinos”, explicou.

Veja outros pontos da coletiva

Saída do Ceará

“Estou focado aqui no Ceará, trabalhando forte para ter oportunidade. Em nenhum momento chegou nada pra mim, então a cabeça e pensar nos jogos pela frente, em ajudar o ceará, seguir dando o meu melhor aqui e ajudando o Ceará”.

Esquema tático

"A minha característica é de centroavante. Com a chega do Tiago, a gente tem um formato de jogo com dois atacantes, então existe muita mobilidade dos que jogam na frente, a gente faz um revezamento de pivô e profundidade e acaba saindo um pouco da área para ajudar na circulação da bola, mas continuou como atacante, um centroavante por dentro”.

Comemoração do gol

"Eu comemoro o gol do mesmo jeito que fiz o meu primeiro, na final da Copa do Nordeste. É uma sensação especial marcar gol com essa camisa e a cada jogo eu fico mais feliz porque a gente sabe que passei por um momento difícil e agora é um mix de emoções, sempre passa um filme na cabeça, mas estou feliz por esse momento, de voltar a marcar e ajudar o Ceará".

Bola aérea

"É uma jogada que a gente trabalha na semana, o professor tem um dia especial para isso. Procuro sempre ficar focado para aproveitar o que tenho, pela minha altura, sinto facilidade para atacar a bola, então eu tento sempre ficar atento (na bola parada)".