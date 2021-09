Classificado para as oitavas, Brasil goleia Panamá na Copa do Mundo de Futsal

No intuito de conquistar o primeiro lugar do Grupo D na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil goleou o Panamá por 5 a 1, neste domingo (19), pela terceira e última rodada da primeira fase da competição na Klaipeda Arena, localizada na Lituânia. O resultado trouxe o fechamento da fase de grupos com 100% de aproveitamento para a seleção brasileira.

Jogo

O primeiro gol da partida veio com o jogador Rocha, do Brasil, aos 15 minutos do primeiro tempo, depois de tocar pela tabela na saída do goleiro. Logo mais, aos 18 minutos do início da partida, Gadeia recebeu pela direita a bola de Guitta, dominou e marcou mais um para o Brasil.

Já o terceiro gol do time brasileiro ficou a cargo de Leozinho, que bagunçou a defesa do Panamá e chutou de modo certeiro na rede aos nove minutos do segundo tempo. Com 13 minutos, foi a vez do Panamá marcar presença no placar, com gol de Maquensi.

Depois disso, o Brasil colocou ainda mais duas bolas na rede. Aos 19 minutos do segundo tempo, Rocha deixou Arthur sem o goleiro para marcar o quarto gol. Em seguida, com 20 minutos, o time brasileiro aproveitou um erro e roubou a bola do Panamá, onde Pito chutou para o gol vazio do time adversário e finalizou com o quinto gol.

Classificação

A equipe brasileira já havia garantido a classificação antecipada para as oitavas de final após vencer os dois primeiros jogos da competição. Além do Brasil, outras seleções que já garantiram vaga antecipadamente foram Rússia, Portugal, Espanha, Argentina e Irã.

Além disso, de acordo com o fixo Marlon, a preparação da equipe tem ocorrido jogo a jogo e o momento atual da modalidade do futsal é promissor. “É sensacional para a gente como atleta e para o nosso esporte, que é o que amamos fazer”.

"Nós sabemos que é algo difícil de acontecer. Então, ficamos muito felizes em poder participar e ter essa visibilidade, ainda mais nesse momento das nossas carreiras, disputando o Mundial. Ter essa visibilidade na TV faz o nosso esporte crescer cada vez mais”, finaliza.

